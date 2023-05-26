Благовещенск, 27 мая, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли выведен 27 мая на орбиту. Об удачном завершении задания сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Специалисты заверили, что отделение космического аппарата от разгонного блока произведено в расчётное время.

Через девять минут после старта разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, два раза включил маршевый двигатель и доставил «Кондор-ФКА» в расчётную точку.

Масса спутника — 1050 кг, а высота его околополярной орбиты — от 500 до 550 км, работает в трёх режимах и может делать до 100 фотографий Земли за сутки.

Отмечается, что это был первый пуск с Восточного в этом году. Всего с космодрома уже было сделано 13 запусков.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1 стартовала ночью 27 мая с космодрома Восточный.

Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космический аппарат на заданную орбиту.