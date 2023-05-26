Вашингтон, 27 мая, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США, дипломат и эксперт в области международных отношений, отметивший 27 мая 100-летний юбилей Генри Киссинджер, заявил, что в мире «царит беспорядок» — большинство крупных стран потеряло ориентиры и пытается адаптироваться.

Adrian Cadiz Генри Киссинджер

«Страны задаются вопросом о своём базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам», — сказал «гуру» международной политики в интервью американской газете Wall Street Journal.

Киссинджер добавил, что в большинстве своём страны так и не определились с тем, чего они хотят добиться на мировой арене.

Как сообщало ИА Регнум, Генри Киссинджер в интервью изданию Economist назвал причину для принятия Украины в НАТО. По его словам, ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.