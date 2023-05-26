Космодром «Восточный», Амурская область, 27 мая, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Несколько стартов в текущем году намечено осуществить с космодрома Восточный в Амурской области, сообщил 27 мая министр РФ по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«На 2023 год запланировано четыре космических пуска, как мы знаем. Они пройдут с космодрома Восточный», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, первым в 2023 году запуском с космодрома Восточный стал старт 27 мая ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1. Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космический аппарат на заданную орбиту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях. Это подтверждает факт совершения сотни безаварийных запусков в космос подряд.