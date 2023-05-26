Москва, 27 мая, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине — Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом дипломат заявил в интервью ТАСС.

mid.ru Михаил Галузин

По словам Галузина, подходы России к урегулированию конфликта неизменны — это «защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности РФ».

Представитель МИД подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий украинской армии, а также вооружения Запада.

«Для достижения прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии», заключил Михаил Галузин.

Также он добавил, что важна защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств — на законодательном уровне должны быть закреплены государственный статус русского языка и права на свободу вероисповедания.

Как сообщало ИА Регнум, бывший украинский президент Пётр Порошенко на форуме безопасности в Киеве в своём выступлении спрогнозировал три варианта дальнейшего существования Украины. По его заключению, стране грозит либо вступление в НАТО, либо «превращение» в Афганистан или в Израиль.

Украинцы, по его мнению, предпочитают первый вариант.