Москва, 27 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Российская Федерация может в короткий срок возобновить запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса, но Киев под разными предлогами всячески этому препятствует, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Россия готова без промедления, в считанные дни, запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, украинские власти не интересуют поставки аммиака на африканский континент для производства необходимых десяткам миллионов хозяйств удобрений.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России отметили, что черноморская инициатива исполняется с серьёзными перекосами. Основная часть вывезенного украинского зерна в основном направлялась в Европу, а нуждающимся африканским странам досталось лишь 2,5%.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в них, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

Россия готова бесплатно поставлять зерно и удобрения в Африку, подтвердил в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рафамосой президент РФ Владимир Путин.