Киев, 27 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк проговорился, что его ведомство причастно к террористическому акту на Крымском мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

«Это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определённые такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил Малюк на вопрос украинского журналиста Дмитрия Комарова о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Восстановление моста проходило быстрыми темпами — автомобильная часть Крымского моста была полностью восстановлена в марте. На это потребовалось 4,5 месяца.

О полном восстановлении работы двух автомобильных частей Крымского моста 17 марта доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Правительство России направило средства на единовременную выплату родственникам погибших на Крымском мосту.