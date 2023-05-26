Москва, 27 мая, 2023, 01:17 — ИА Регнум. ВС России подавляют огневые точки ВСУ, которые 26 мая обстреливали и атаковали с помощью дронов населённые пункты Белгородской области. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

В канале подчеркнули, что мощный огонь по вражеским объектам открыт именно в ответ на обстрелы Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Задействованы артиллерия и авиация.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что вечером 26 мая под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ. Один мужчина получил лёгкие ранения головы и ноги.

Артёмовск Донецкой Народной Республики находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города. Об этом заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.