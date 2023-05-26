Киев, 27 мая, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Бывший украинский президент Пётр Порошенко на форуме безопасности в Киеве в своём выступлении спрогнозировал три варианта дальнейшего существования Украины. По его заключению, стране грозит либо вступление в НАТО, либо «превращение» в Афганистан или в Израиль.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

При этом Порошенко акцентировал, что «Украина настроена выиграть войну и не проиграть мир», вступление в НАТО и Евросоюз даст возможность восстановиться и дальше развиваться.

Есть также вариант второго пути — как у Израиля. Украина получит некие гарантии безопасности и продолжит военные действия.

Порошенко видит и третий путь развития — «превращение в Афганистан». Это значит, что будет диктатура, не будет поставок вооружения и гарантий безопасности.

Бывший украинский лидер также сказал, что практически 100% жителей Украины желают вступления страны в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, украинские следователи проверят Порошенко на причастность к скандалу с контрабандой сигарет в Румынию, об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Скандал с контрабандой сигарет разразился в марте 2023 года. Румынских пограничников заинтересовала фура, которая по документам должна была направляться в Бухарест с грузом сладостей, а ехала в противоположном направлении.

Это не первое уголовное дело, которое возбуждают против экс-главы Украины.