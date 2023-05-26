Космодром «Восточный», Амурская область, 27 мая, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» №1 стартовала 27 мая с космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

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«В 00:14:51 мск с площадки 1С стартовала ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космический аппарат на заданную орбиту.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-23». На корабле находилось 2,5 тонны грузов.