Штат Нью-Йорк, США, 27 мая, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил 26 мая сообщение от командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и был шокирован его просьбой о смене спецпредставителя по этой стране Волкера Пертеса. Об этом рассказал СМИ официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Аль-Бурхан отправил письмо Гутерришу с просьбой заменить Пертеса. Якобы спецпредставитель дезинформирует его, отчитываясь о поддержке сил быстрого реагирования, которым противостоит армия Судана.

«Гутерриш потрясён. Он гордится работой, проделанной Волкером Пертесом, и подтверждает своё полное доверие своему специальному представителю», — пояснил Дюжаррик.

Как сообщало ИА Регнум, суданская армия и силы быстрого реагирования согласились на гуманитарное семидневное перемирие 21 мая. Стороны вооружённого конфликта подписали в городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии, которое вступит в силу спустя 48 часов с момента его подписания.