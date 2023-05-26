ДНР, 27 мая, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Артёмовск Донецкой Народной Республики находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города. Об этом заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. На данный момент он состоит в рядах ВСУ в звании капитана и командует взводом ударных беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В эфире 5 канала Луценко признал, что «штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках, дальнейшая оборона города не имела смысла».

При этом киевские власти официально опровергают потерю Артёмовска и уверяют, что украинские военные ещё удерживают юго-западную часть города.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска.

Всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.

Министерство обороны России объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими силами. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.