Москва, 27 мая, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Безвозвратные потери украинской армии в боях за Соледар и Артёмовск составили около 40 тыс. человек, сообщил 26 мая в эфире телеканала «Соловьев Live» военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«35, до 40 тысяч — я здесь как раз и могу остановиться», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, штурм Артёмовска длился 224 дня. Город взят российской армией 20 мая 2023 года. В Артёмовске была перемолота превосходящая по численности огромная группировка ВСУ. Остатки обороняющихся бежали.

Соледар после ожесточённых боёв российские силы освободили в январе 2023 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал, что город отстроят заново, поскольку заново восстанавливать дома частного сектора, которых в городе было большинство, нецелесообразно.