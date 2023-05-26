Мелитополь, 26 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Киевские власти намерены в ближайшее время устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию, чтобы прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщение разведки Украины о якобы подготовке провокации на ЗАЭС российской стороной.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

«Украина анонсирует этот удар, чтобы заранее обвинить нас, — это всё очевидно, в том числе, чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали», — считает Рогов.

Отмечается, что в последнее время обстановка вокруг АЭС накаляется, участились удары ВСУ, бьют артиллерией.

«У Киева готов сценарий. Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы — высшая лига провокаций в международных делах», — пояснил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае планирует представить Совету Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС.

7 мая Гросси назвал ситуацию в районе Запорожской АЭС «потенциально опасной». Он уточнил, что эксперты агентства, находящиеся на станции, как и прежде, слышат звуки обстрелов.