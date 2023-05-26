После объявления воздушной тревоги мощный взрыв прогремел в Николаеве

Николаев, Украина, 26 мая, 2023, 23:44 — ИА Регнум. На Украине в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области поздним вечером 26 мая была объявлена воздушная тревога. После в Николаеве прозвучал мощный взрыв.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены взвыли в 22:50 по местному времени.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в своём Telegram-канале, что в Николаеве прогремел мощный взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 26 мая под обстрел украинских войск попал Шебекинский городской округ. Один мужчина получил лёгкие ранения головы и ноги. В Шебекино осколки снарядов повредили кровли двух частных домов.