Киев, 26 мая, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины предложили переименовать Грузию в Сакартвело. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Авторы предложили ввести на официальном уровне, в переписке и общении, средствах массовой информации использование исторического названия Сакартвело вместо Грузии, а жителей страны называть картвелами.

На Украине убеждены, что данная инициатива направлена на сближение Киева и Тбилиси, что также поможет избавиться от «русифицированного» названия Грузии.

Сакартвело переводится как «страна картвелов». В большинстве языков закрепилось латинское название Джорджия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее киевские власти приняли решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией.

В Польше комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». Такое решение объясняется борьбой с «русским миром».