В Верховной раде нашли решение по сближению с Грузией
Депутаты Верховной рады предложили переименовать Грузию в Сакартвело для сближения с Тбилиси
Киев, 26 мая, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины предложили переименовать Грузию в Сакартвело. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента страны.
Авторы предложили ввести на официальном уровне, в переписке и общении, средствах массовой информации использование исторического названия Сакартвело вместо Грузии, а жителей страны называть картвелами.
На Украине убеждены, что данная инициатива направлена на сближение Киева и Тбилиси, что также поможет избавиться от «русифицированного» названия Грузии.
Сакартвело переводится как «страна картвелов». В большинстве языков закрепилось латинское название Джорджия.
Как сообщало ИА Регнум, ранее киевские власти приняли решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией.
В Польше комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». Такое решение объясняется борьбой с «русским миром».