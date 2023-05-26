Москва, 26 мая, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил своё отношение к проходящему в Финляндии чемпионату мира по хоккею, в котором Россия из-за санкций не принимает участие.

Mos.ru Вячеслав Фетисов

Прославленный хоккеист Фетисов в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс» однозначно сказал, что обсуждать в России чемпионат «это преступление».

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, ещё и обсуждать его итоги. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — сказал Вячеслав Фетисов.

Как сообщало ИА Регнум, охрана стадиона в финском Тампере, где проходил матч в рамках чемпионата мира по хоккею, заставила болельщика снять футболку с надписью «Россия».

Футболку надел венгерский болельщик.

Чемпионат в 2023 году должен был проходить в России, но Международная федерация хоккея лишила Россию этого права, ссылаясь на беспокойство о безопасности. Соревнования перенесли в Ригу и Тампере. Также на чемпионат не допустили российскую и белорусскую сборные.

Организаторы запретили приносить на игры флаги России и Белоруссии, при этом разрешили приходить с украинскими.