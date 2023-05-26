Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины вечером 26 мая выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава города Олег Моргун.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

В мэрии отметили, что на местах работают оперативные службы. Горожанам глава Мариуполя рекомендовал соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в 20:10 (мск) 26 мая 2023 года. По информации СМИ, две ракеты Storm Shadow были выпущены в район «Азовстали».

В этот же день ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Ранен один мужчина. В Шебекино осколки снарядов повредили кровли двух частных домов. Кроме того, есть повреждения у шести легковых автомобилей, разбиты светофор и дорога, а также уличный газопровод.