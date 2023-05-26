Захарова заявила, что США и Украину не интересуют голодающие жители Африки

Москва, 26 мая, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об урегулировании проблемных вопросов в области продовольственной безопасности в рамках реализации зерновой сделки.

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Она отметила, что черноморская инициатива исполняется с серьёзными перекосами. Основная часть вывезенного с августа 2022 года украинского зерна (более 30 млн тонн) была направлена в основном в сытые страны Евросоюза, а нуждающимся африканским государствам при содействии Всемирной продовольственной программы досталось лишь 2,5%.

В Совместном координационном центре в Стамбуле российские представители буквально ведут сражение за первоочерёдное включение в черноморскую инициативу сухогрузов, направляющихся в Африку. Украинская сторона настаивает на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, пытаясь получить максимальную выгоду. Голодающие жители Африки их не интересуют, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также Киев почти год чинит препятствия поставкам удобрений в Африку, обставляя всё новые условия.

Украинские власти при поддержке Вашингтона не заинтересованы в обеспечении продовольственной безопасности и борьбе с голодом в африканских странах.

Захарова подчеркнула, что Россия готова к честному разговору, в первую очередь с друзьями из Африки, об истинных причинах и виновных, угрожающих голоду на континенте, и какие трудности приходится преодолевать для обеспечения выполнения международных обязательств по поставкам продовольствия, удобрений и другой продукции всем нуждающимся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД России посоветовали искать альтернативные возможности зерновой сделки, если требования Москвы в рамках черноморской инициативы не будут удовлетворены. Пока договорённости продлены до 17 июля 2023 года включительно.

Россия, Турция, Украина и ООН в 2022 году подписали соглашение, предполагающее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов.