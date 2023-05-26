Берлин, 26 мая, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Минобороны Германия сообщило, что на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе в июне передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты. Об этом говорится в релизе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что ФРГ по просьбе НАТО внесёт вклад в защиту саммита альянса, который состоится в июле 2023 года.

«Мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии и Польши в Литву. Работа группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена», — сообщили в минобороны Германии.

При этом безопасность Словакии будет поддержана патрулированием воздушного пространства военно-воздушными силами ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, в случае военного нападения на страны Прибалтики Германия защитит их, заявил 26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немцы увеличили своё присутствие в Балтийском море, их истребители защищают воздушное пространство Германии, увеличен контингент наземных сил.