ВСУ ракетами Storm Shadow бомбят район «Азовстали» в Мариуполе

Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Киевские боевики совершили вечером 26 мая налёт на Мариуполь.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

По информации СМИ, ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow в район «Азовстали» в Мариуполе.

Подробности обстрела не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка в окрестностях Масловой Пристани в Белгородской области слышны мощные взрывы.

Пока неизвестно, что именно там произошло. Сёла находятся почти в 20 км от границы с Украиной.