Таллин, 26 мая, 2023, 21:58 — ИА Регнум. В случае военного нападения на страны Прибалтики Германия защитит их, заявил 26 мая на пресс-конференции в Таллине канцлер Германии Олаф Шольц.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Одновременно с Шольцем в Эстонии в настоящее время находятся премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги. Армия Германии сформирована таким образом, чтобы защитить Восточную Европу. Оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса (НАТО — ред.) и всего Евросоюза», — сказал Шольц.

ВМФ Германии увеличил своё присутствие в Балтийском море, немецкие истребители защищают воздушное пространство Германии, увеличен контингент наземных сил, добавил канцлер.

Ранее 26 мая в Минобороны Германии сообщили, что по просьбе НАТО передислоцируют ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву на период проведения саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июне 2023 года.

22 мая Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение и после окончания военного конфликта. В этом, в том числе, будут состоять «гарантии», которые Запад намерен дать Киеву, объяснил он.