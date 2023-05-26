Вашингтон, 26 мая, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, опозорился, когда сравнил разбомбленную Соединёнными Штатами Хиросиму и Артёмовск, написал в Twitter политолог и американский правозащитник Аджаму Барака.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили её жителей», — отметил он. По мнению правозащитника, таким же образом приносят в жертву и украинцев ради интересов Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Зеленский на полях саммита G7 сравнил Хиросиму, которая пострадала от ядерной бомбардировки США, с Артёмовском. Он заявил, что фото разрушений Хиросимы напоминают ему Артёмовск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, отметила, что и атомную бомбардировку Хиросимы, и боевые действия в Артёмовске устроили США.