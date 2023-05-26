Москва, 26 мая, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка в окрестностях Масловой Пристани в Белгородской области слышны мощные взрывы, сообщил 26 мая Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Притом отмечается, что пока неизвестно, что именно там произошло. Сёла находятся примерно в 20 км от границы с Украиной.

Чуть ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Поповка Краснояружского района с беспилотника были сброшены два взрывных устройства.

Он добавил, что один снаряд сдетонировал, а второй нет. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того 26 мая ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадала одна женщина, она находится в состоянии средней степени тяжести. У неё выявлены поверхностные ранения мягких тканей головы, а также нижних и верхних конечностей. Она доставлена в больницу.