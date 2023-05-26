Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2023, 20:42 — ИА Регнум. ВСУ вечером 26 мая нанесли удар по Мариуполю, выпустив две дальнобойные ракеты, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 20:10 — с северо-запада в направлении н. п. Мариуполь: выпущены 2 дальнобойные ракеты», — сообщается в Telegram-канале представительства.

25 мая сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России попали под повторный обстрел Калининского района Донецка со стороны ВСУ. Украинские войска повторно обстреляли то же здание НИИ, по которому нанесли удар ранее.

После полуночи 26 мая ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. По Горловке было выпущено пять снарядов калибром 152 мм, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — шесть снарядов калибром 155 мм.

Всего до 21:00 26 мая в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации сообщили о 31 обстреле территории республики со стороны ВСУ.