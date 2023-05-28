Москва, 28 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Компания «Айскрафт» начала выпускать 10 новых видов продукции в преддверии летнего сезона. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Мороженое «Айскрафт»

«Производством продуктов питания в городе занимается более 250 площадок, среди них есть заводы по изготовлению мороженого и замороженных десертов. Каждый год благодаря растущему спросу на локальную продукцию они расширяют свои мощности и ассортимент», — отметил Овчинский. Он добавил, что в линейке предприятия насчитывается более 70 видов замороженных десертов ручной работы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Среди новинок компании — мороженое и сорбеты со вкусом мохито, малины и вишни. Также «Айскрафт» предлагает более 20 видов молочных коктейлей на основе мороженого.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в первом квартале в столице выросло производство продуктов питания. В частности, компании Москвы стали выпускать больше рыбных, мясных и кондитерских изделий.

Для столичных предприятий доступны более чем 20 вариантов мер поддержки от города, включая субсидии и целевые займы. Также город предлагает ряд антикризисных инструментов.