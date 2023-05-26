Москва, 26 мая, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил двух футболистов. Об этом 26 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что комитет принял решение применить санкции к игрокам клуба «СКА-Хабаровск-2» Зийадхану Маммадову и Денису Деркунскому. Им пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Наказание вынесено за организацию договорного матча Второй лиги между белгородским «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2». Встреча состоялась 20 октября 2022 года и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Салюта».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение аннулировать результат встречи и присудил «СКА-Хабаровск-2» техническое поражение со счётом 0:3.

В апреле 2023 года КДК пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность игрокам Маммадову и Деркунскому, а также Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову и Гванзаву Магомедову.

Как сообщало ИА Регнум, футболист московского клуба «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, как коллеги во время его выступлений за другие клубы участвовали в договорных матчах, допуская умышленный проигрыш. Такие проплаченные игры происходили по нескольку раз за сезон. По словам Стефановича, в договорных матчах участвовали «Черноморец» и «Знамя».