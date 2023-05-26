Москва, 26 мая, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о футболисте московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Nhl.com Александр Овечкин

Хоккеист приехал на базу московского «Динамо», где встретился с футболистами команды. Форвард Фёдор Смолов спросил у Овечкина, с каким футбольным клубом он хотел бы сыграть, и тот выбрал «Локомотив».

«У них Артём, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил Овечкин.

Летом 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и забил гол на 11-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой. Соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24 с возможностью продления ещё на один год.