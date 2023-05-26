Москва, 26 мая, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ дополнительные соцгарантии участникам спецоперации и членам их семей.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности

После обозначения темы заседания он передал слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Путин призвал парламент проработать новые меры поддержки участников СВО. Российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения СВО, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты занимают важное место в парламентской повестке.

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскрыл некоторые детали законодательных инициатив, предполагающих дополнительные соцгарантии для участников СВО.

По его словам, разрабатывается законопроект о прекращении кредитных обязательств в отношении родителей погибших в зоне СВО бойцов. Это касается граждан, которые стали созаемщиками по кредиту. Также предлагается уточнить положения по погашению военной ипотеки в случае гибели военнослужащего.

Рабочей группой была выявлена еще одна законодательная недоработка — когда семья сотрудника ОВД, еще в период службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, теряет право на жилье, если он погибает в зоне СВО. Законопроект, решающий эту проблему, уже готов и проходит согласования.

Рабочей группой предложено на законодательном уровне утвердить порядок расторжения с участниками СВО срочных трудовых договоров по аналогии с действующим в отношении беременных и женщин, находящихся в декрете.

Президенту РФ также будет предложено установить 1 июля памятную дату — День ветерана боевых действий.