Берлин, 26 мая, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Правительство Германии заказало у компании Kraus-Maffei Wegmann 18 новых танков Leopard взамен тех, что были ранее отправлены киевскому режиму. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Согласно опубликованным данным, речь идёт о модели Leopard 2A8. Начало поставок техники запланировано на 2025 год.

Уточняется, что компания также произведёт для ВС ФРГ 12 новых самоходных гаубиц.

Финансовые детали соглашения неизвестны. Однако издание отмечает, что ранее парламентский комитет по бюджету Германии утвердил финансирование на эти цели в размере 525 млн евро.

В феврале Министерство обороны Германии сообщило, что отправит на Украину не 14 танков Leopard 2А6, как планировалось ранее, а 18.

Как ранее сообщало издание Bloomberg, власти ФРГ могут заказать 123 новых танка Leopard 2 для восполнения нехватки техники после поставок Украине.