Киев, 26 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже несколько недель не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам, связанным с анонсированным контрнаступлением ВСУ, заявил 26 мая в своём YouTube-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос (между Залужным и Зеленским — ред.) или о характере наступления, или о времени, или о его направлениях», — считает Соскин.

Многим как западным, так и украинским политикам не понравились также высказывания Залужного с комплиментами в адрес начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, но отстранять главкома не хотят, посколкьу он предположительно популярен среди сограждан, добавил бывший советник Кучмы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что Залужный получил тяжёлые ранения в районе Херсона в начале мая 2023 года. С этого момента главком ВСУ не показывался на публике. В руководстве Украины опровергали данные о том, что Залужный ранен, при этом сотрудники ВСУ иллюстрировали такие свои заявления старыми фотографиями с главкомом, выдавая их за новые.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что СВР по своим каналам тоже получает информацию о ранении Залужного, но неясно, можно ли этой информации доверять.

25 мая руководители украинского государства публично разошлись в оценках анонсированного контрнаступления ВСУ. Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление идёт уже несколько дней, поскольку представляет собой не «единичное событие», а десятки «различных действий», некоторые из которые уже совершаются. В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что контрнаступление ещё не началось и начнётся того, когда Украина получит всё необходимое вооружение от Запада.