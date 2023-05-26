Москва, 26 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Один из системно-значимых банков уже выделил заблокированные активы в отдельное юридическое лицо. Об этом 26 мая заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в ходе V съезда Ассоциации банков России.

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В 2022 году правительство разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за антироссийских санкций. Речь идёт о реорганизации — образовании нового юридического лица и перевода на него замороженных активов и пассивов в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон… и уже есть принятое решение, — сказала она, уточнив, что один из банков прошёл соответствующую процедуру. — Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий. Таким образом он прокомментировал на брифинге информацию о том, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесённый ущерб.