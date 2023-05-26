Москва, 26 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Заявление спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о необходимости США и Европы добиться прекращения огня на Украине подразумевает под собой желание Пекина стать антиподом Вашингтона — авторитетным и миролюбивым глобальным центром. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Ли Хуэй

Ранее The Wall Street Journal опубликовали материал о том, что в ходе визита в страны ЕС спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обратился к США и Европе с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине и признать за Россией новые регионы. Он обратил внимание, что действовать надо быстро, чтобы конфликт не разросся ещё сильнее.

Политолог Коктыш отметил, что таким образом Китай предпринимает попытки в рамках мировой политики в целом, а не действует исключительно в миротворческих интересах для прекращения конфликта на Украине.

«Китай заинтересован стать альтернативным США глобальным центром. Миролюбивым и авторитетным, который предлагает совершенно иное по сравнению со Штатами видение в геополитике. Пекину нужно, чтобы другие страны начали придерживаться его порядка и видения. И они будут задумываться об этом, не важно — увенчаются ли усилия Китая успехом в урегулировании конфликта или нет», — считает Коктыш.

Политолог отмечает, что США оставляют за собой роль разжигателя конфликта, но остальную ответственность хотят переложить на Китай. По словам эксперта, Штаты для себя выполнили большую часть целей, которые ставили до начала украинского конфликта: Европа деиндустриализирована, подсажена на американские энергоносители и вынуждена покупать американское вооружение. Таким образом достигнуты все экономические и геополитические цели. Китай же заинтересован в ином миропорядке, который активно предлагает. При этом, отмечает Коктыш, мирная концепция КНР полностью противоположна интересам Украины.

«Китайская концепция не противоречит российским целям СВО. В этом смысле выполнение китайского плана приведёт к немедленному коллапсу правительства Зеленского. И тогда получится говорить о выполнении всех российских требований», — подчёркивает политолог.

Также Коктыш напомнил, что актуальную американскую позицию по возможности прекращения конфликта на Украине все узнали не так давно, когда появились сообщения о желании заморозить на время конфликт на Украине. По словам политолога, это связано как с предвыборной президентской кампанией в США, так и с желанием Вашингтона сосредоточиться на противостоянии с Пекином.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве состоялась встреча спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В сообщении российского МИДа говорится, что на встрече, состоявшей в Москве, Лавров и Ли Хуэй обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также оценили перспективы урегулирования конфликта.