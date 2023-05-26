Москва, 26 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Если американская газета The Wall Street Journal продолжит публиковать фейки о России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба арестованного за шпионаж Эвана Гершковича, заявил 26 мая информированный источник РИА Новости.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Шпион (Журналист Wall Street Journal)

По его словам, в последние дни газета выпустила ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России.

Ранее представителем Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о необоснованности ареста Гершковича, отметив, что «журналистика — это не преступление». На это высказывание отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что корреспондент The Wall Street Journal не занимался журналистикой.

По её словам, Джулиан Ассандж, который из-за американского преследования находится в тюрьме, действительно занимался журналистикой, а не то, что делал Гершкович в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже на территории России в пользу американского правительства. Он отказался признавать свою вину.

Репортёр содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).