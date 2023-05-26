Лондон, 26 мая, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с экс-президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом и обсудил ситуацию на Украине. Об этом 26 мая сообщает телеканал Sky News.

The White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

«Представитель бывшего премьер-министра подтвердил, что Борис Джонсон провёл встречу с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

По данным вещательной корпорации «Би-би-си», представители двух стран По его словам, бывшие лидеры встретились, чтобы «обсудили ситуацию на Украине и жизненно важное значение победы киевского режима» в конфликте с Москвой.

Накануне газета The New York Times сообщала, что бывший президент США пригласил на обед британского экс-премьера, который совершает поездку по Штатам. В ходе неё он уже посетил штат Техас и штат Невада. По данным европейские СМИ, Джонсон выступал перед представителями Республиканской партии и призывает их продолжать оказывать поддержку Украине.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил, что правительство Китая активно содействует восстановлению мира на Украине и поддерживает стратегическую самостоятельность стран Европы. Пекин прилагает усилия ради стабильности в странах ЕС, добавил Ли Хуэй.