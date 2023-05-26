Белгород, 26 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Два взрывных устройства сброшено с беспилотника в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области. об этом 26 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Один снаряд сдетонировал, второй нет. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Он добавил, что в ближайшее время взрывотехники и оперативные службы приступят к обезвреживанию неразорвавшегося снаряда.

Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что днём 26 мая ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадала одна женщина, она находится в состоянии средней степени тяжести. У неё выявлены поверхностные ранения мягких тканей головы, а также нижних и верхних конечностей. Она доставлена в медучреждение.