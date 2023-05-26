Тверь, 26 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Инициативу о присвоении тверской средней общеобразовательной школе №20 имени участника специальной военной операции Ивана Рыбалко поддержало правительство Тверской области на своем заседании сегодня, 26 мая. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, с таким предложением выступило руководство школы и совет ветеранов Пролетарского района Твери.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской средней общеобразовательной школе №20 присвоят имя участника специальной военной операции Ивана Рыбалко

«Сохранение памяти о героях — это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Иван Рыбалко родился в Твери, учился в школе №20. Педагоги отмечают, что он был прилежным учеником и активным участником общественных и спортивных дел школы. С 8-го класса Иван состоял в школьном военно-спортивном отряде «Орленок». В 2021 году Иван Рыбалко с отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге и был направлен для прохождения службы в Республику Дагестан. С первых дней специальной военной операции служил на территории Украины. Погиб при исполнении воинского долга 22 октября 2022 года.

Иван Рыбалко награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., нагрудным знаком «За службу на Кавказе», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества посмертно.

На примере мужества военнослужащего будут воспитываться новые поколения учеников этой школы. Сегодня 35 её учеников являются членами юнармейского отряда имени экипажа Степана Горобца, 20 ребят входят в волонтерский отряд «Новое поколение». Более 50 лет школа сотрудничает с общественной ветеранской организацией «Артиллерист» имени А. И. Свиридова.

Ранее имя участников СВО уже было присвоено двум школам региона. Некрасовская средняя школа теперь носит имя рядового Арсения Лукьянова, а средняя школа № 5 города Торжка — Героя России Василия Клещенко.