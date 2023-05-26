Москва, 26 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова обсудили вопрос социальных выплат с руководством Запорожской области.

premier.gov.ru Сергей Владиленович Кириенко

Прибывшая в регион делегация проверила работу комплексного центра социального обслуживания населения. Специалисты центра помогают детям в социализации и развитии. Идёт работа и с людьми старшего поколения. Для них организовываются досуговые и развивающие мероприятия. Также на совещании обсуждался вопрос интеграции Запорожской области в правовое поле России и организации социального обеспечения.

В настоящее время в области206 специалистов работают 17 клиентских служб.

Для качественной и бесперебойной работы отделений социального фонда России уже закупили и установили новое оборудование.

За время предоставления услуг СФР в МФЦ Запорожской области к ним обратилось 8 356 человек.

Как объяснили сотрудники, обращения в основном связаны с вопросом получения документов, необходимых для оформления социальных выплат. Жители Запорожской области получают все социальные выплаты, предусмотренные российским законодательством.

Для тех же, кто по каким-либо причинам не может их получить, организована ежемесячная региональная выплата.

Предусмотрено 9 видов таких пособий, пишет «Запорожский вестник». Отмечается, что вопросам социального обеспечения сейчас уделяется особое внимание.

Помимо прочего, Сергей Кириенко посетил пункты временного размещения граждан из прифронтовых территорий. Один из таких центров организовали в детском лагере в Бердянске. Кириенко ознакомился с работой МФЦ, где людям помогают оформить единовременную выплату, осмотрел жилые корпуса, проинспектировал работу волонтеров.

Ранее 26 мая ИА Регнум писало, что Сергей Кириенко, Татьяна Голикова и замминистра просвещения Александр Бугаев провели совещание по подготовке школ Запорожской области к новому учебному году. До 1 сентября в регионе будут восстановлены и приведены в порядок здания 64 школ.