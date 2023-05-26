Москва, 26 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Глава ФНС Даниил Егоров в ходе форума «Опоры России» сделал «последнее китайское предупреждение» компаниям общепита, показывающим нулевую выручку.

Пресс-служба ФНС России Даниил Егоров

«Мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите», — сказал Егоров, пригрозив, что ведомство не очень бы хотело «открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части», сделав таким компаниям «последнее китайское предупреждение».

Глава ФНС также сообщил, что за счёт «микроналогового манёвра», который освободил в 2022 году предприятия общепита с выручкой меньше 2 млрд рублей от уплаты НДС, бюджет получил дополнительные 2,5 млрд рублей налогов.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Федеральная налоговая служба пресекла работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.

По данным ФНС, в её основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступают компании, располагающие терминалами приёма наличных.

В ведомстве отметили, что использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.