Москва, 26 мая, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с членами организации «Деловая Россия» рассказал, что попробовал иван-чай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Попробовать удалось», — отметил глава государства. Он добавил, что производство иван-чая является полезным и важным делом, и выразил надежду, что эта отрасль в России будет процветать.

Ранее на форуме «Сильные идеи для нового времени» вологодский предприниматель Александр Хлынов рассказал Путину об иван-чае и предложил развивать в России его производство. Президент одобрил эту инициативу и поручил Минсельхозу поддержать отрасль.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предложил обсудить помощь российским компаниям, выходящим на зарубежный рынок. По его словам, российский бизнес может успешно конкурировать и бороться за покупателя на рынках Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.