Пекин, 26 мая, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Китая активно содействует восстановлению мира на Украине и поддерживает стратегическую самостоятельность стран Европы. Об этом 26 мая заявил спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй.

ru.china-embassy.org Посол КНР в России Ли Хуэй

«Китай по украинской проблеме неизменно занимает объективную позицию, активно содействуя восстановлению мира и продвижению мирных переговоров», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство Китая.

По словам дипломата, китайские власти поддерживают стратегическую самостоятельность стран Европы. Пекин прилагает усилия ради стабильности в странах ЕС, добавил Ли Хуэй.

Спецпредставитель уточнил, что Пекин и Европа имеют «немало схожих моментов в позициях» по украинской проблеме. Напомнив о том, что в 2023 году исполняется 20 лет с момента повышения уровня отношений между Китаем и союзом до всеобъемлющего стратегического партнёрства, он добавил, что КНР стремится обеспечить стабильность китайско-европейских отношений.

Ранее специальный представитель Китая по делам Евразии в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.