Киев, 26 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Киев получил от Запада более $50 млрд после начала специальной военной операции. Об этом 26 мая заявил депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

«Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла $18,4 млрд, с начала СВО — $50,5 млрд», — сообщил Гетманцев.

Он уточнил, что из этой суммы $19,2 млрд составляют гранты, то есть безвозвратные финансовые поступления. По его словам, уровень помощи является беспрецедентным.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что к настоящему моменту США и их союзники обязались поставить в Киев вооружения на $65 млрд. По его словам, «в центре внимания» Запада останутся поставки систем ПВО.

Ранее в Кремле и МИД России отмечали, что новые поставки западного оружия не изменят целей военной спецоперации, эти цели будут достигнуты, а лишь будут способствовать эскалации конфликта и увеличивать число жертв на Украине.