Москва, 26 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал внезапно раздавшийся телефонный звонок на встрече с членами «Деловой России» шуткой.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

За несколько минут до этого глава государства рассказал собравшимся в Екатерининском зале Кремля о том, что сделал перерыв в разговоре с предпринимателями, чтобы провести запланированные телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Когда выступал министр здравоохранения Михаил Мурашко, раздался громкий звонок телефона. «Москва, Кремль», — сказал Путин под смех присутствующих, отметив с улыбкой, что этот звонок он пропустит.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не впервые шутит во время встречи с предпринимателями. Так, в марте на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей он в шутку напомнил главе РСПП Александру Шохину, что в России «нет правого сектора».

Диалог произошел, когда один из участников заседания попросил задать президенту ещё один вопрос. «Имейте совесть, у нас еще правый сектор [зала] есть», — сказал Шохин.

«Правый сектор (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не у нас», — ответил ему президент, чем вызвал смех в зале.