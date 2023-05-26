Москва, 26 мая, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

Антон Денисов/РАИ Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

По её словам, которые приводит РИА Новости, у неё просто заболело горло, и после лечения, 29 мая она уже вернётся обратно на работу.

«Вот событие какое — ну, горло заболело, поездок было много…» — сказала Памфилова, рассказав о прошедшем лечении.

Глава ЦИК также добавила, что не знает, откуда появилась информация о её госпитализации.

Ранее о госпитализации главы Центризбиркома сообщали Telegram-каналы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая с инсультом был госпитализирован советский и российский режиссёр, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Отмечается, что позже врачи решили перевести Панфилова в другую больницу в Москве.