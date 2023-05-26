Москва, 26 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Певцов в беседе с ИА Регнум рассказал, почему в рамках проекта «ПОЭЗФРОНТ» зачитал стихотворение «Солдатская молитва», автором которого является поэтесса и участница евромайдана Евгения Бильченко.

Svklimkin Дмитрий Певцов

Выступление Певцова вызвало бурный резонанс в Сети. Многие пользователи соцсетей и Telegram-каналы раскритиковали актёра за выбор произведения. Так, авторский канал публициста Дмитрия Конаныхина и канал Real cultras Z опубликовали гневные посты, где называют поэтессу Бильченко «главной поэтической замайданщицей». Авторы каналов, также, как и их подписчики, указали, что им непонятен выбор стихов некогда проукраинской писательницы, которые зачитывают в рамках проекта, призванного показать тяготы и лишения жителей Донбасса.

Некоторые предположили, что Певцову просто «подсунули стихи активистки майдана».

«Нам кажется, это нарочно. Ну невозможно сделать ТАКОЕ — случайно. Подсунуть Дмитрию Певцову, со всем его неуемным гражданским рвением, стихи главной поэтической замайданщицы… Звучит как плохой анекдот, только хуже», —говорится в публикации Real cultras Z

В беседе с корреспондентом ИА Регнум Дмитрий Певцов объяснил, почему взял именно это стихотворение. А также рассказал, что он знает про прошлое Евгении Бильченко. Однако, указал он, Бильченко уже много лет поддерживает Россию, об этом говорят все её интервью, и тот факт, что после майдана она изменила своё мнение о событиях на Украине и давно не является проукраинской поэтессой.

«Это стихотворение — мой личный выбор. Я всегда сам выбираю произведения по тематике и качеству. После того, как я ознакомился с ним, я посмотрел, кто это написал. Да, я видел кому принадлежит стих, ещё до того, как зачитал его в рамках проекта. Эта поэтесса не имеет отношения к ВСУ. Для меня Бильченко — та самая украинская интеллигенция, которая поддержала Майдан, а теперь не знает, что с этим делать. Русский солдат или советский, который описывается в стихотворении — не имеет значения. Выбирая стих, я узнал много про автора. Апостол Павел, до встречи с Господом, был Савл и отличился гонениями на христиан, пока не встретился с Господом. Так вот и здесь я скажу: лучше изменить своё мнение, чем просто сидеть и молчать. Или вот Вам притча о блудном сыне. Тех, кто осуждает эту поэтессу, изменившую свои взгляды, посоветуйте им не стараться быть святее Папы Римского, хотя сейчас это не сложно. Посмотрите на нашего Президента, как он терпелив и разумен, не смотря ни на какие провокации. Вот осуждающим я говорю — с себя начните. С себя», — рассказал Регнуму Дмитрий Певцов.

Ранее ИА Регнум писал, что в Московском театре юного зрителя продолжили показ спектакля Камы Гинкаса по произведению спонсирующего ВСУ драматурга Полины Бородиной. Инцидент вызвал скандал среди пользователей Сети