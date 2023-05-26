Вашингтон, 26 мая, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Уничтожение в Киеве американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot показало, что позиции США в Тихом океане уязвимы для ракет России и Северной Кореи. Об этом 26 мая пишет Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По мнению авторов статьи, российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» представляют собой первую серьёзную попытку подавить западные средства противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности. При этом на вооружении Северной Кореи есть ракеты с похожими характеристиками.

Отмечается, что военные базы США в Тихом океане прикрывают ЗРК Patriot. В случае масштабного конфликта Пхеньян сможет прорвать ПВО американской армии и нанести чувствительные удары.

«Успех системы «Кинжал» может говорить о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия наступлению США», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 мая российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил РФ по обнаружению систем ПВО Украины.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе ракетного удара по Киеву с помощью «Кинжала» удалось поразить пять пусковых установок ЗРК Patriot, его радиолокационную станцию. На видео атаки видно, как американский комплекс выпустил 32 ракеты, после чего произошла вспышка, свидетельствующая о попадании в него ракеты.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, удар по ЗРК Patriot, находящемуся в Киеве, скорее всего, уничтожил и американских военных, которые его обслуживали.