Томск, 26 мая, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Советский районный суд Томска 25 мая отказался изменить меру пресечения для экс-мэра города Ивана Кляйна. В связи окончанием срока домашнего ареста Кляйна его защита подала ходатайство о том, чтобы изменить для него меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Фото Валерия Доронина Экс-мэр Томска Иван Кляйн

Адвокаты бывшего мэра Томска представили подтверждения от онкологов и кардиологов, у которых проходит лечения Кляйн, о том, что их пациенту после нескольких операций и курсов необходимы прогулки на свежем воздухе. Также защита сослалась на ответ уполномоченного по правам человека по региону, который предложил привести меру пресечения в соответствие с состоянием здоровья подсудимого и медицинскими рекомендациями.

Напомним, Ивана Кляйна судят по статье злоупотребление должностными полномочиями при текущем ремонте улицы Большая Подгорная в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сторона защиты настаивает на том, что дорога была сделана согласно нормативам ГОСТа.

Гособвинитель не согласился с ходатайством и попросил суд продлить домашний арест для экс-мэра Томска, так как «Кляйн может скрыться от суда. Кроме того, он занимал должность мэра, знает свидетелей и может оказать давление».

Несмотря на доводы защиты, изменившиеся обстоятельства, письменные рекомендации врачей, состояние здоровья Ивана Кляйна, решение пленума Верховного суда, статьи Конституции судья Советского районного суда Томска Анна Полянская в удовлетворении ходатайства отказала и продлила домашний арест до 28 августа 2023 года. У адвокатов экс-мэра Томска остается три дня, чтобы оспорить решение суда.