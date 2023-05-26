Москва, 26 мая, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В одной из московских школ старшеклассники пришли на последний звонок с флагами России, Луганской и Донецкой Народных Республик, ВДВ и «Вагнера». Об этом 26 мая сообщает ИА Регнум.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России.

Тем самым школьники ответили на скандал с запретом этих флагов в столичных клубах. На торжественную линейку они принесли сразу все «запрещённые» в клубах флаги и устроили патриотическую фотосессию с ними.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая рэперу Диме Бамбергу, выступающему под псевдонимом Schokk, запретили пронести российский флаг на свой концерт в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон». Об этом музыкант заявил поклонникам со сцены.

23 мая в московском клубе «1930» у зрителей отбирали флаг ЛНР. Молодые люди, принёсшие флаг, скандировали «Россия» и никого не оскорбляли. Полотно у них выхватила неизвестная девушка.