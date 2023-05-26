Москва, 26 мая, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Обострение ситуации на границе Сербии с Косово может быть вариантом оранжевой революции, организованной извне и нацеленной на подрыв дальнейшей власти президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин, комментируя решения сербского лидера привести армию страны в состояние максимальной готовности и направить вооружённые отряды на границу с Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Мы наблюдаем вариант оранжевой революции. Необычное количество народа, которое использует оппозиция, может быть организовано только сторонними силами из вне, так как между различными оппозиционными партиями никогда не было большой дружбы. Это попытка раскачать ситуацию. Страны НАТО пытаются разыграть карту противодействия сербов и косоваров, насколько удастся переворот в Сербии», — считает Смолин.

По словам историка, такие события организованы коллективным Западом потому, что Вучич активно не принимает позицию США, не участвует в санкциях против России и занимает позицию, которая не устраивает Вашингтон и Лондон. Итог же данного конфликта, по мнению Смолина, может быть безрадостным для сербского лидера.

«Всё зависит от Вучича, насколько он готов предпринимать силы для предотвращения революционной ситуации и насколько готов бороться за власть. Он всегда пытался искать компромиссы. Но люди на территории бывшей Югославии, которые пытались искать компромиссы, плохо заканчивали. Либо в Гааге, либо их отстраняли другими способами. Поэтому перспективы у него пессимистичные», — делится Смолин.

Менее однозначного итога в разрешении конфликта придерживается доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв. Он отметил, что президент Сербии может руководствоваться собственными интересами, а потому способен на договорённости со странами альянса, в ходе чего получает «разрешение» на нападение на Косово.

«В течение суток мы поймем, кто является благоприобретателем от этого конфликта — Косово или Сербия. Вучич поднял армию, потому что знает, что косовары нападут, или потому что ему позволили напасть на косоваров? В ближайшее время определятся отношения в треугольнике НАТО — Сербия — Косово. Сербия при Вучиче будет не на нашей стороне, он гибкий. Если бы он ввёл санкции против России, то ему бы так ничего не дали, а сейчас у него есть простор для торга», — отмечает Журавлёв.

По словам политолога, причина обострения конфликта ясна — это учения НАТО на территории Косово. Но так ли очевидно, что это жители самопровозглашённой республики договорились с членами альянса для подавления сербов — эксперт сомневается.

26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе. Также президент инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, начались столкновения между сотрудниками местного спецназа и населения. Есть раненые.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3808833" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее президент Косово Вьоса Османи торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. Госсекретарь минобороны Сербии Неманья Старович сообщал, что страны НАТО не обращались к властям Сербии за разрешением перед отправкой своих военных для участия в этих учениях.