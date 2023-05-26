Москва, 26 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Ликвидированы бойцы спецбатальона ВСУ, созданного армией США, которые имитировали Вооружённые силы (ВС) России, сообщил 26 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении сказано, что во Львове был похоронен ликвидированный под Артёмовском Олег Часник, который состоял в уникальном для Украины 214-м спецбатальоне OPFOR. Этот батальон был создан в 2016 году по инициативе инструкторов американской армии.

Кроме того, военкорам стало известно об уничтожении в Харьковской области ещё одного бойца, служившего в этом же спецбатальоне.

Аббревиатурой OPFOR, отмечается в публикации, называют подразделения, которые имитируют действия врага. В НАТО части OPFOR считаются элитой, где служат только военные с огромным боевым опытом.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что инструкторы из США будут руководить контрнаступлением украинских войск.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что инструкторы НАТО осуществляют подготовку украинских диверсионно-террористических групп, координируют их деятельность.