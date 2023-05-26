ДНР, 26 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Украинские военные сделали длинный лаз в Артёмовске (украинское название — Бахмут), который позволяет выйти в любом месте. Об этом 26 мая сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«ВСУ устроили длинный лаз под гаражами в Артёмовске — они могли выходить фактически в любом месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы вместе с военкором Ильёй Васюниным укрылись там, когда ВСУ стали вести слежку с помощью беспилотника и начали обстрел.

После завершения атаки российские военные показали ещё одно бывшее укрепление ВСУ, где был обнаружен британский флаг.

Как ранее сообщало ИА Регнум, авиация российской Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовый удар по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ под Артёмовском.

Город был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

Накануне в Сети появилось видео с Артёмовском после длительных боёв за населённый пункт. На кадрах, снятых на коптер, видно несколько полос железнодорожного полотна, по бокам которого раскинулись полуразрушенные здания, колесо обозрения и пострадавшая от ударов церковь, сгоревший автотранспорт.